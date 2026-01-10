Productores celebran: No hubo bloqueo en Los Negros pese al anuncio de sectores sindicales

El anunciado punto de bloqueo en el ingreso a la comunidad de Los Negros, previsto para este sábado por un sector de productores de los Valles cruceños, finalmente no se concretó por razones que aún no fueron aclaradas por la dirigencia convocante. La situación generó alivio entre otro grupo de productores de la región, quienes se manifestaron en contra de este tipo de medidas por el impacto que tendrían sobre la producción y el abastecimiento de alimentos.

Desde el municipio de Pampa Grande, productores locales expresaron su rechazo a los bloqueos, señalando que este tipo de acciones perjudican directamente a los propios sectores productivos, además de afectar el envío de frutas y verduras hacia la capital cruceña.

“Gracias a Dios y también a la Policía que ha venido a resguardar para que no se lleve a cabo el bloqueo que estaba previsto”, manifestó uno de los productores, quien destacó que la situación económica actual del país no permite este tipo de medidas extremas.

El productor añadió que el bloqueo “más bien aumenta la crisis” que atraviesan los sectores productivos. “Estamos en una situación crítica y dolorosa, pero el bloqueo nos perjudica a nosotros mismos. Por eso estamos contentos de que no se haya llevado adelante”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a los sectores sindicales que impulsan este tipo de protestas para que busquen otras formas de presión. “Queremos pedir a nuestros hermanos y amigos sindicalistas que busquen otra manera de reclamar, pero que no sea con bloqueo”, concluyó.

Los productores advirtieron que cerrar rutas pone en riesgo no solo sus ingresos, sino también el abastecimiento de alimentos a Santa Cruz, una de las principales ciudades consumidoras de la producción agrícola de los Valles cruceños.

Mira la programación en Red Uno Play