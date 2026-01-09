La ciencia detrás del insólito resplandor rosado en el Reino Unido

Los habitantes de Birmingham, Reino Unido, fueron testigos de un espectáculo visual sin precedentes cuando el cielo se tiñó de un intenso rosa durante la nevada del pasado jueves. Miles de usuarios en redes sociales compartieron imágenes del fenómeno, especulando inicialmente sobre la posible presencia de una aurora boreal en latitudes inusuales.

La realidad detrás del resplandor resultó ser un proceso tecnológico vinculado al fútbol profesional y al mantenimiento de instalaciones deportivas. El Birmingham City Football Club confirmó que el origen fueron las potentes luces LED rosadas del estadio St Andrew’s, diseñadas para estimular el crecimiento del césped.

Este efecto óptico alcanzó tal magnitud debido a que la baja nubosidad y los copos de nieve funcionaron como un gigantesco espejo reflectante. Según la Met Office, las partículas de humedad dispersaron las longitudes de onda de la luz artificial, proyectando ese tono vibrante sobre toda la ciudad.

Fenómenos similares se han reportado en localidades como Hednesford, reafirmando que estos resplandores son producto de la actividad urbana y no de tormentas solares. Aunque la explicación fue terrenal, la combinación de clima invernal y tecnología dejó una postal inolvidable para la historia de la región.

