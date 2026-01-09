TEMAS DE HOY:
Nacionales

Instalan audiencia de acción popular contra el DS 5503

El abogado Wilmer Vásquez interpuso una Acción Popular alegando vulneración de derechos por el alza de combustibles.

Red Uno de Bolivia

09/01/2026 15:44

Foto: APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Pasadas las 14:30 de este viernes, se instaló en la ciudad de Santa Cruz la audiencia de acción popular que solicita la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles en Bolivia. La acción fue interpuesta por el abogado Wilmer Vásquez y se desarrolla de manera virtual.

En este recurso figuran como accionados el presidente del Estado, Rodrigo Paz; la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

La audiencia continúa en desarrollo y se aguarda la determinacEl abogado Wilmer Vásquez interpuso una Acción Popular alegando vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE). ión de la autoridad judicial sobre la admisión y resolución de la acción planteada.

