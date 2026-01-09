Instalan audiencia de acción popular contra el DS 5503

Pasadas las 14:30 de este viernes, se instaló en la ciudad de Santa Cruz la audiencia de acción popular que solicita la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles en Bolivia. La acción fue interpuesta por el abogado Wilmer Vásquez y se desarrolla de manera virtual.

En este recurso figuran como accionados el presidente del Estado, Rodrigo Paz; la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

La audiencia continúa en desarrollo y se aguarda la determinación de la autoridad judicial sobre la admisión y resolución de la acción planteada.

