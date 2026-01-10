Mapa de transitabilidad: Los puntos de bloqueo suben a 52 en seis departamentos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó un incremento crítico en las movilizaciones a nivel nacional. Conozca cuales las regiones más afectadas.
09/01/2026 20:01
De acuerdo con la plataforma oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (transitabilidad.abc.gob.bo), el país atraviesa su quinta jornada de conflicto debido al rechazo de diversos sectores al Decreto Supremo 5503.
La Paz se mantiene como el epicentro de las protestas, concentrando casi la mitad de los cortes de vía registrados en el sistema. La situación de transitabilidad, segmentada según el último reporte técnico, es la siguiente:
Debido a la confirmación de estos 52 puntos de bloqueo por parte de la ABC, las terminales terrestres de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz han ratificado la suspensión de salidas interdepartamentales para precautelar la seguridad de los pasajeros y las unidades de transporte.
Las autoridades recomiendan a la población y a los transportistas consultar de manera permanente el Mapa de Transitabilidad, donde los puntos identificados con color rojo señalan "vía cerrada por conflictos sociales".
