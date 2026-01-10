Mapa de transitabilidad: Los puntos de bloqueo suben a 52 en seis departamentos

De acuerdo con la plataforma oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (transitabilidad.abc.gob.bo), el país atraviesa su quinta jornada de conflicto debido al rechazo de diversos sectores al Decreto Supremo 5503.

La Paz se mantiene como el epicentro de las protestas, concentrando casi la mitad de los cortes de vía registrados en el sistema. La situación de transitabilidad, segmentada según el último reporte técnico, es la siguiente:

La Paz: Es la región más afectada con más de 20 puntos activos. Los bloqueos se concentran en rutas estratégicas hacia el Altiplano y la frontera, destacando puntos en la carretera a Desaguadero (Puente Katari, Laja), Copacabana (Tiquina, La Cumbre) y las rutas de salida desde El Alto hacia el interior (Konani, Calamarca).

Cochabamba: Registra cortes significativos en el eje troncal. Puntos críticos como Sayari, Pongo y Quillacollo impiden la conexión fluida hacia el occidente.

Santa Cruz: La transitabilidad está interrumpida en sectores clave como el Puente Yapacaní, San Julián y Ascensión de Guarayos, afectando principalmente la ruta hacia el Beni y la carretera nueva a Cochabamba.

Oruro: Presenta bloqueos en Caracollo (nudo vital de distribución), Villa Puente y cruce Huanuni, aislando la conexión central del país.

Potosí: Se reportan afectaciones en el sector de Chorillos y rutas que conectan con el sur, limitando el paso hacia Sucre y Tarija.

Beni: El punto de mayor conflicto se sitúa en el Puente Yucumo, aislando la región amazónica del resto del país.

Debido a la confirmación de estos 52 puntos de bloqueo por parte de la ABC, las terminales terrestres de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz han ratificado la suspensión de salidas interdepartamentales para precautelar la seguridad de los pasajeros y las unidades de transporte.

Las autoridades recomiendan a la población y a los transportistas consultar de manera permanente el Mapa de Transitabilidad, donde los puntos identificados con color rojo señalan "vía cerrada por conflictos sociales".

