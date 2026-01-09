Trump dice que canceló un segundo ataque tras liberación de presos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se canceló un posible segundo ataque contra Venezuela luego de que el gobierno venezolano liberara a un número importante de presos políticos. La información fue publicada por el propio mandatario en sus redes sociales.

FOTO: RRSS

Trump calificó la liberación como un “gesto muy importante e inteligente” y aseguró que esta decisión fue tomada en la búsqueda de la paz. En la misma publicación señaló que existe cooperación entre Estados Unidos y Venezuela para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas.

El presidente explicó que la segunda ola de ataques ya estaba planificada, pero fue considerada innecesaria tras estos hechos. Sin embargo, aclaró que los barcos estadounidenses se mantendrán en sus posiciones como medida preventiva. También informó que grandes empresas petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela y que se reunirá con sus representantes en la Casa Blanca.

