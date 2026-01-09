TEMAS DE HOY:
Internacional

Trump dice que canceló un segundo ataque tras liberación de presos

Donald Trump aseguró que la liberación de presos políticos en Venezuela llevó a suspender un segundo ataque ya planificado.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

09/01/2026 11:51

FOTO: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se canceló un posible segundo ataque contra Venezuela luego de que el gobierno venezolano liberara a un número importante de presos políticos. La información fue publicada por el propio mandatario en sus redes sociales. 

FOTO: RRSS

Trump calificó la liberación como un “gesto muy importante e inteligente” y aseguró que esta decisión fue tomada en la búsqueda de la paz. En  la misma publicación señaló  que existe cooperación entre Estados Unidos y Venezuela para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas.

El presidente explicó que la segunda ola de ataques ya estaba planificada, pero fue considerada innecesaria tras estos hechos. Sin embargo, aclaró que los barcos estadounidenses se mantendrán en sus posiciones como medida preventiva. También informó que grandes empresas petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela y que se reunirá con sus representantes en la Casa Blanca.

