Subnacionales 2026: TED Beni publica la lista oficial de candidatos habilitados

Conoce quiénes competirán por gobernación, alcaldías y concejalías en las elecciones del 22 de marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 14:26

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Beni
Beni

El Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni dio a conocer la lista oficial de candidatos que cumplieron todos los requisitos para participar en las Elecciones Subnacionales 2026. La publicación incluye postulantes a la Gobernación, asambleas departamentales, alcaldías y concejalías.

Los ciudadanos interesados pueden revisar la lista completa a través del siguiente enlace: https://surl.li/ulrdpf.

Este viernes 9 de enero vence el plazo para que los TED de cada departamento publiquen a nivel nacional las listas de habilitados e inhabilitados. Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció que el período para la sustitución de candidatos será del 12 de enero al 5 de febrero, en las oficinas de cada TED departamental.

Las elecciones subnacionales se llevarán a cabo el 22 de marzo, en las que se renovarán las autoridades departamentales y municipales por un periodo de cinco años de mandato.

 

