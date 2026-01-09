Impactante crimen familiar: hijo mata a su padre a palazos y convive 30 horas con el cuerpo

Un horror familiar sacudió a los vecinos de General Rodríguez: Rubén Darío Bellavigna, de 35 años, fue detenido acusado de asesinar a palazos a su padre, Luis Darío Bellavigna, mientras dormía, y permanecer con el cuerpo en la casa durante más de 30 horas.

El crimen ocurrió entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, pero recién se descubrió en la mañana del viernes, cuando otro hijo de la víctima llegó a la vivienda ubicada en Balcarce al 531, en pleno centro de la ciudad.

El llamado que destapó el horror

Todo salió a la luz cuando el hijo que llegó a la casa llamó al 911 tras no poder comunicarse con su padre. Al hablar con Rubén, este le confesó:

“Maté a papá, estamos en casa”.

Al llegar, encontró el cuerpo en la cama y a Rubén sentado en la cocina. La policía confirmó la escena del crimen: la víctima, un teniente 1º de la Policía Bonaerense de 64 años, ya había fallecido.

El arma homicida era un palo con clavos en los extremos, que, según fuentes del caso, Rubén utilizó para golpear a su padre mientras dormía, provocándole la muerte.

Investigación en curso

Rubén fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. Se negó a declarar y quedó detenido, enfrentando una posible prisión perpetua.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron drogas para consumo personal y alcohol en la vivienda. La autopsia será clave para determinar la data exacta de la muerte, pero todo indica que el acusado permaneció con el cuerpo al menos 30 horas.

Una familia marcada por la violencia

La familia Bellavigna ya estaba en los tribunales: Federico Bellavigna, hermano del acusado, está preso desde 2022 por el asesinato de Andrés Acosta, un caso que conmocionó a General Rodríguez. Federico, conocido como “El Más Ladrón”, habría cometido el crimen en un presunto ajuste de cuentas y actualmente espera juicio en Marcos Paz.

Luis Darío Bellavigna, la víctima del parricidio, era teniente 1º de la Policía Bonaerense y estaba a disposición de la Dirección de Personal de la fuerza. La fiscal Alejandra Rodríguez, quien intervino en el caso de Federico, ahora está a cargo de este nuevo y estremecedor caso familiar.

