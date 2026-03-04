¡Video sensible! Trabajador cae desde camión en llamas mientras trabajaba

Un trabajador de servicios públicos resultó gravemente herido este martes tras caer desde un camión con canastilla que se incendió mientras realizaba labores en Baton Rouge, en el estado de Louisiana, Estados Unidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:45 de la mañana en la intersección de Evangeline Street y North Foster Drive. El hombre operaba desde el elevador del vehículo cuando, de manera repentina, el balde comenzó a arder.

De acuerdo con reportes de emergencia, el trabajador cayó desde una altura aproximada de 20 pies (unos seis metros).

El momento quedó grabado

El dramático instante fue captado en video y comenzó a circular rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al trabajador intentando mantenerse sujeto a la canastilla en llamas mediante su arnés de seguridad mientras el fuego avanza.

Segundos después, pierde el control y cae al suelo ante la mirada de varios compañeros que corrían hacia el lugar para auxiliarlo.

Falla mecánica, principal hipótesis

Equipos del Departamento de Bomberos de Baton Rouge acudieron tras recibir el reporte de una persona en llamas. Al llegar, lograron controlar el incendio y brindar atención inmediata al herido.

Según autoridades locales, el incidente pudo haber sido provocado por una falla mecánica en el sistema del balde, lo que habría generado el fuego mientras el trabajador se encontraba elevado.

Testigos indicaron que el humo comenzó a salir repentinamente del equipo y en cuestión de segundos el trabajador quedó atrapado en la estructura incendiada.

Durante el momento crítico:

Intentó mantenerse sujeto mediante su arnés de seguridad.

La canastilla comenzó a quemarse rápidamente.

Compañeros corrieron hacia el área al percatarse del incendio.

Finalmente, cayó al suelo antes de que el fuego fuera controlado.

Estado de salud

Paramédicos trasladaron al trabajador a un hospital cercano con heridas graves y quemaduras. Hasta el momento no se han dado detalles oficiales sobre su evolución médica.

Tras el accidente, parte de Evangeline Street permaneció cerrada mientras se realizaban labores de seguridad y revisión del vehículo.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión qué provocó el incendio del camión elevador.

