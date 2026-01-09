TEMAS DE HOY:
Mauricio Aramayo Rafael Arce Mosqueira Asesinato Mauricio Aramayo

32ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Revelan imágenes del momento en que Aramayo fue alcanzado por sicarios

Cámaras de seguridad captaron segundos antes del ataque a la víctima, quien circulaba en su vehículo por el centro de la ciudad.

Silvia Sanchez

09/01/2026 13:40

Captura video Play Noticias Tarija
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

Un video de seguridad dado a conocer por el portal Play Noticias de Tarija, reveló los segundos exactos en que Mauricio Aramayo, director del Senasag y cercano al presidente Rodrigo Paz, era perseguido por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que luego le dispararon en pleno centro de Tarija.

Las imágenes muestran cómo el vehículo de la víctima circula normalmente por la avenida Domingo Paz, hasta que los atacantes se aproximan y poco después abren fuego, provocando que Aramayo quede gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero falleció antes de llegar debido a la gravedad de las heridas.

La Policía activó operativos inmediatos en el marco del Plan Z para dar con los responsables, mientras las autoridades analizan el material audiovisual para reconstruir el hecho y avanzar en la investigación.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la balacera están siendo entrevistados, y las imágenes ya son clave para identificar a los agresores, según fuentes policiales.

Video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD