Revelan imágenes del momento en que Aramayo fue alcanzado por sicarios

Un video de seguridad dado a conocer por el portal Play Noticias de Tarija, reveló los segundos exactos en que Mauricio Aramayo, director del Senasag y cercano al presidente Rodrigo Paz, era perseguido por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que luego le dispararon en pleno centro de Tarija.

Las imágenes muestran cómo el vehículo de la víctima circula normalmente por la avenida Domingo Paz, hasta que los atacantes se aproximan y poco después abren fuego, provocando que Aramayo quede gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero falleció antes de llegar debido a la gravedad de las heridas.

La Policía activó operativos inmediatos en el marco del Plan Z para dar con los responsables, mientras las autoridades analizan el material audiovisual para reconstruir el hecho y avanzar en la investigación.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la balacera están siendo entrevistados, y las imágenes ya son clave para identificar a los agresores, según fuentes policiales.

