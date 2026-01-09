Así quedó el vehículo tras ataque armado que mató a Mauricio Aramayo en Tarija

Mauricio Aramayo, persona cercana al presidente Rodrigo Paz en el departamento de Tarija, fue asesinado a tiros la noche de este jueves por al menos dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, según informes preliminares.

El ataque armado se registró alrededor de las 21:00 en la intersección de la avenida Domingo Paz y la calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino, una zona céntrica de la capital tarijeña. Aramayo se encontraba al interior de su vehículo cuando fue interceptado y acribillado.

Vecinos del sector alertaron de inmediato a la Policía Boliviana tras escuchar varias detonaciones. La víctima fue auxiliada de urgencia y trasladada al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Aramayo recibió al menos tres impactos de bala mientras conducía por la céntrica avenida, lo que provocó que el motorizado quedara con evidentes daños por los disparos, imágenes que ya circulan en redes sociales y causaron conmoción.

En los últimos días, Aramayo había sido visto participando activamente en actos de campaña electoral, ya que figuraba como candidato al Concejo Municipal de Tarija de cara a las elecciones subnacionales.

El caso es investigado por unidades especializadas, mientras la Policía activó operativos para dar con los autores del crimen.

