Autopsia revela que Mauricio Aramayo murió por un disparo en la cabeza

El fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, informó que la autopsia realizada al cuerpo de Mauricio Aramayo determinó que la causa de la muerte fue un trauma cráneo encefálico (TEC) grave, provocado por el impacto de un proyectil de arma de fuego.

“Lamentablemente la víctima fue alcanzada por dos proyectiles; uno ingresó por la región torácica y quedó alojado en el cuerpo, mientras que el otro salió por la región parietal izquierda, teniendo como causa de la muerte un TEC cráneo encefálico muy grave”, explicó Mogro.

Respecto a las investigaciones, la autoridad señaló que ya se colectaron diversos indicios que se encuentran en fase de análisis, tomando en cuenta que se trata de un caso complejo que es investigado por la Policía.

En relación con los presuntos autores, el fiscal indicó que se investiga a dos personas que se desplazaban en una motocicleta; sin embargo, no se descarta la participación de otros involucrados ni la existencia de autores intelectuales vinculados al crimen.

“No hay personas arrestadas. Únicamente se ha conducido a personas cercanas a la víctima para que puedan proporcionar información. Estas personas prestaron su declaración informativa en horas de la mañana”, agregó.

Mogro indicó además que dentro del proceso investigativo se manejan varias hipótesis, las cuales serán descartadas o confirmadas conforme avancen las indagaciones.

