Fue a comprar coca y una bala perdida le quitó la vida a un hombre en Ivirgazama

En el municipio de Entre Ríos del Trópico de Cochabamba se registró un violento enfrentamiento armado entre dos bandos desconocidos. El incidente ocurrió aproximadamente a las 20:50 en inmediaciones del puente Manco Kápac, donde el pánico se apoderó de los transeúntes.

Dos vehículos, y un motorizado blanco, protagonizaron un cruce de disparos. En medio del fuego cruzado, una bala perdida impactó contra Jhonny R. V., un hombre de 29 años que simplemente compraba coca en el lugar.

La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia hacia un centro hospitalario para recibir atención médica. Lamentablemente, el joven no resistió la gravedad de la herida y falleció antes de poder ingresar al nosocomio de la zona.

Efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron hasta el Hospital de Entre Ríos para realizar la verificación y el levantamiento legal del cadáver. Tras el sangriento episodio, los integrantes de ambos vehículos se dieron a la fuga con rumbo hacia las localidades de Bulo Bulo e Ivirgarzama.

