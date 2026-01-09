¡Urgente! Aprehenden al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño

Exministro Edgar Montaño es detenido y trasladado a dependencias policiales en Santa Cruz

El exministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda habría sido detenido y llevado por la policía boliviana a sus dependencias.

Montaño fue parte del gabinete del anterior gobierno de Luis Arce Catacora desde la gestión 2020 al 2025.

Nota en Desarrollo....

