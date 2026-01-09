TEMAS DE HOY:
Policial

¡Urgente! Aprehenden al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño

La exautoridad fue aprehendida este viernes en horas de la tarde. Se aguarda el informe oficial. 

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 18:16

Exministro Edgar Montaño es detenido y trasladado a dependencias policiales en Santa Cruz

El exministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda habría sido detenido y llevado por la policía boliviana a sus dependencias.

Montaño fue parte del gabinete del anterior gobierno de Luis Arce Catacora desde la gestión 2020 al 2025.

Nota en Desarrollo.... 

