Policial

Caso Botraiding: Fijan audiencia para Dorgathen para este 14 de enero

El Ministerio Público fijó la audiencia presencial de medidas cautelares a Armin Dorgathen para este próximo 14 de enero a horas 10:00 en la ciudad de La Paz. 

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 21:02

Foto: Armin Dorgathen (internet)
La Paz

El Ministerio Público fijó la audiencia presencial de medidas cautelares a Armin Dorgathen para este próximo 14 de enero a horas 10:00 en la ciudad de La Paz. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, hizo conocer esta notificación emitida el pasado 08 de enero.

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, es investigado por presuntas irregularidades en la importación de combustible a través de la empresa Botrading, que está siendo investigada por el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Armin Dorgathen fue visto e increpado esta semana en una de las playas de Brasil en Camboriú y la Procuraduría General del Estado manifestó que se activó el sello azul por parte de Interpol para dar con su paradero.

