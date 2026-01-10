TEMAS DE HOY:
Ministro de Obras Públicas Central Obrera Boliviana COB Asesinato Mauricio Aramayo

Policial

Aprehenden a Montaño por irregularidades de construcción de carretera

El exministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda habría sido detenido y llevado por la policía boliviana a sus dependencias.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 20:36

Santa Cruz

Conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes son los delitos por los cuales se aprehendió al exministro Edgar Montaño, así lo informó el ministro de gobierno Marco Antonio Oviedo.

Según la denuncia, existiría un daño al Estado de $us 2.491.000 millones por el pago para la construcción de la carretera de doble vía de Cochabamba – Santa Cruz en el sector del Sillar. Montaño será trasladado a la ciudad de La Paz y entregado al ministerio público para su investigación.

Oviedo explicó que hubo este daño económico cuando se hizo el pago por la construcción de esta obra; en el contrato se tenía una cotización del dólar de Bs. 6.98 cuando se cotizaba Bs. 6.96, de la suma total de $us 426.128.000 millones.

Edgar Montaño, hombre fuerte del expresidente Luis Arce, fue ministro de Obras Públicas y Viviendas desde 2020 a noviembre de 2025.

