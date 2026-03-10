Sarahni Paniagua convence al jurado y consigue una silla en la competencia

La segunda participante en subir al escenario de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality transmitido por Red Uno, fue Sarahni Paniagua, quien asumió el reto de presentarse ante el jurado con la canción “Love On The Brain” de Rihanna.

Su interpretación logró captar la atención del jurado, aunque no terminó de convencer completamente en todos los aspectos de la presentación.

Una voz que llamó la atención

Durante la evaluación, el juez Marco Veizaga destacó el timbre de la participante, pero también señaló que la actuación perdió fuerza en algunos momentos.

Su comentario se convirtió en una de las frases más comentadas de la noche:

“Me encanta tu timbre… pero te arrugaste vergonzosamente”.

El jurado explicó que, además del talento vocal, el escenario exige seguridad, conexión con el público y transmisión de energía, aspectos que la concursante deberá fortalecer.

Talento evidente, pero con detalles por mejorar

Por su parte, Diego Ríos reconoció el talento vocal de Sarahni, aunque coincidió en que le faltó mayor firmeza durante la interpretación.

A pesar de las observaciones, los jueces valoraron el potencial artístico de la participante.

El voto de confianza del jurado

Finalmente, los cuatro jueces —Marco Veizaga, Diego Ríos, Alenir Echeverría y Tito Larenti— coincidieron en otorgarle una silla en la competencia.

Con ese resultado, Sarahni Paniagua logró asegurar su continuidad en el reality musical, aunque deberá seguir demostrando su evolución en las siguientes etapas de La Gran Batalla.

