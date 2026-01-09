TEMAS DE HOY:
Naabol reporta movimientos irregulares en el Aeropuerto de Chimoré

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que un grupo de personas ingresaron al aeropuerto internacional de Chimoré para bloquear la pista de aterrizaje y dañando la infraestructura.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 18:29

Foto: Archivo aeropuerto de Chimoré
Cochabamba

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que un grupo de personas ingresaron al aeropuerto internacional de Chimoré para bloquear la pista de aterrizaje y dañando la infraestructura.

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que un grupo de personas ingresaron al aeropuerto internacional de Chimoré para bloquear la pista de aterrizaje y dañando la infraestructura.

En la jornada de hoy viernes 9 de enero, en horas de la tarde, un grupo de personas habría ingresado a la fuerza a esta terminal aérea para bloquearla, la misma que se encuentra cerrada desde octubre de 2024.

Naabol denuncia que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil, y se procedió a activar protocolos de seguridad.

