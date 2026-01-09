TEMAS DE HOY:
Deportes

Dakar: Piloto avanzó con solo el aro de su moto tras reventón en su rueda trasera (Video)

Las altas exigencias del Rally Dakar quedaron reflejadas en la actuación del piloto Edgar Canet, quien recorrió un buen tramo con solo el aro de su motocicleta luego de reventar su llanta trasera. 

Martin Suarez Vargas

09/01/2026 17:37

Izquierda: Canet avanza con la rueda destruida. Derecha: Condiciones en la que terminó la rueda de la moto tras el reventón. Foto: Internet.
Arabia Saudita.

El competidor español sufrió un pinchazo en la rueda trasera durante la quinta etapa del Dakar y, aunque finalmente tuvo que abandonar la competencia, logró avanzar los últimos tramos del recorrido con la llanta completamente dañada.

La escena fue impresionante: Canet continuó en asfalto con la goma y el rin al descubierto, producto de un fallo en el “mousse” de su rueda trasera. El joven piloto había iniciado el rally con dos victorias y se encontraba en la cima de la clasificación de motos.

“Quiero terminar la etapa”, expresó Canet, quien rechazó la ayuda del helicóptero. Además, debía cumplir con una de las reglas de la organización, que prohíbe a los pilotos cambiar su neumático en plena competencia.

Su determinación y coraje dejaron una de las imágenes más impactantes de esta edición del Rally Dakar.

