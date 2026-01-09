Dakar: Piloto avanzó con solo el aro de su moto tras reventón en su rueda trasera (Video)

El competidor español sufrió un pinchazo en la rueda trasera durante la quinta etapa del Dakar y, aunque finalmente tuvo que abandonar la competencia, logró avanzar los últimos tramos del recorrido con la llanta completamente dañada.

La escena fue impresionante: Canet continuó en asfalto con la goma y el rin al descubierto, producto de un fallo en el “mousse” de su rueda trasera. El joven piloto había iniciado el rally con dos victorias y se encontraba en la cima de la clasificación de motos.

“Quiero terminar la etapa”, expresó Canet, quien rechazó la ayuda del helicóptero. Además, debía cumplir con una de las reglas de la organización, que prohíbe a los pilotos cambiar su neumático en plena competencia.

Su determinación y coraje dejaron una de las imágenes más impactantes de esta edición del Rally Dakar.

