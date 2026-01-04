El héroe del Dakar: empujó su moto 2 kilómetros bajo el sol y no se rindió

El inicio del Rally Dakar 2026 en Yanbu, Arabia Saudita, dejó un acto de resistencia memorable. Neels Theric, uno de los favoritos en la categoría de motos, sufrió un desperfecto en su máquina que lo obligó a detenerse a pocos kilómetros de la meta. Sin rendirse, el piloto francés decidió empujar su motocicleta de más de 130 kilos bajo el intenso calor del desierto, recorriendo más de 2 kilómetros hasta completar el tramo.

El galo enfrentó temperaturas cercanas a los 29 grados mientras intentaba encender su moto tras más de dos horas de reparaciones improvisadas. Aunque su oportunidad de pelear por el título general se complicó, Theric logró mantenerse en competencia y podrá continuar en las etapas restantes.

No fue el único momento dramático del prólogo. El alemán Daniel Schroder protagonizó un accidente al perder el control de su vehículo en un sector veloz, volcando y dejando escapar valiosos minutos. Su frustración quedó registrada en el momento, expresando su enojo contra el vehículo con palabras llenas de tensión.

Entre las buenas noticias, Luciano Benavides se destacó como el mejor representante argentino en motos, completando el prólogo con seguridad y confianza. El salteño reconoció que la concentración en su rendimiento personal le permitió tener uno de los mejores inicios de su trayectoria en el Dakar.

