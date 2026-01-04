Arrancó el Dakar 2026, el desafío extremo del motor mundial

El Rally Dakar 2026 comenzó oficialmente ayer sábado con la disputa del prólogo, dando inicio a una nueva edición del evento más duro del automovilismo off-road a nivel mundial. La competencia, que se desarrollará íntegramente en Arabia Saudita, se extenderá hasta el 17 de enero y tendrá un trazado cercano a los 8.000 kilómetros entre enlaces y tramos cronometrados.

La prueba contará con 13 etapas que pondrán a prueba la resistencia física, la navegación y la estrategia de pilotos y equipos. El prólogo sirvió para establecer el orden de largada de la primera etapa, mientras que el recorrido general atravesará vastas zonas del desierto saudí, con arena, dunas y sectores técnicos que exigirán máxima concentración.

Entre los momentos más complejos del Dakar 2026 se encuentran dos Etapas Maratón, donde los participantes deberán afrontar la carrera sin asistencia externa y pasar la noche en campamentos remotos con recursos limitados. Además, una de las jornadas más extensas alcanzará casi los 920 kilómetros, consolidándose como uno de los mayores desafíos de esta edición. El día de descanso está previsto en la capital, Riad, a mitad de la competencia.

El Dakar reúne a competidores de múltiples nacionalidades en categorías como motos, autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000, reflejando el carácter global de la prueba. La carrera finalizará en Yanbu, con una etapa final que combinará zonas montañosas y un cierre junto al Mar Rojo, poniendo punto final a dos semanas de exigencia extrema en el desierto.

