Piloto volcó en el prólogo del Dakar y explotó de furia: “Soy el más estupido aquí”

El Rally Dakar 2026 comenzó con un prólogo desafiante en el desierto de Yanbu, Arabia Saudita, y uno de los episodios más impactantes fue protagonizado por el alemán Daniel Schroder. Durante la especial de 22 kilómetros, Schroder perdió el control de su vehículo en un tramo rápido y volcó, un accidente que quedó registrado por las cámaras oficiales de la competencia.

Visiblemente frustrado tras el incidente, el piloto no pudo contener su enojo y se lo escuchó expresar su furia con palabras contundentes, cuestionando su propio desempeño. El percance le costó más de 34 minutos respecto al ganador de la jornada, dejando su inicio en una posición muy comprometida.

“Soy el más estúpido aquí” y preguntar “por qué soy tan estúpido", dijo.

No fue el único inconveniente de la jornada. Otro participante sufrió problemas mecánicos que lo retrasaron considerablemente, mientras que algunos competidores, como el chileno Hernán Garcés, lograron reponerse gracias a la rápida intervención de sus navegantes tras quedar atrapados en el terreno.

En la categoría de motos, la jornada fue más estable. Solo unos pocos pilotos enfrentaron dificultades, como el francés Neels Theric, que tuvo que empujar su moto bajo intenso calor tras una falla eléctrica. Entre las notas positivas, Luciano Benavides se destacó como el mejor representante argentino en motos, completando un prólogo sólido y mostrando concentración y constancia en su rendimiento.

