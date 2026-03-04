Investigan ingreso de marihuana concentrada al país y detienen a una persona

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que las investigaciones por el ingreso y producción de marihuana concentrada en el país avanzan y ya dejaron una persona detenida vinculada a una agencia despachante.

“Ha habido una persona detenida por respecto a un tema de la agencia despachante”, señaló la autoridad, al referirse a las primeras actuaciones fiscales en el caso.

Justiniano recordó que hace más de una semana su despacho presentó un informe detallado sobre el ingreso de marihuana desde Estados Unidos y el hallazgo posterior de vapes con marihuana líquida.

Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades se registró en el municipio de Toro Toro, en Cochabamba, donde se descubrió un plantío de casi cuatro hectáreas y un laboratorio artesanal.

“Se ha descubierto un plantillo de marihuana de casi cuatro hectáreas y lo que nos ha llamado mucho la atención es encontrar un laboratorio artesanal que estaría en la producción de una marihuana concentrada”, explicó.

En el operativo se hallaron 11 lavadoras utilizadas para el procesamiento, cuatro tanques de agua de 650 litros, cuatro refrigeradores y diversa infraestructura para secado y almacenamiento.

Sobre la sustancia encontrada, el viceministro detalló: “Es una especie de resina, una marihuana más dura, concentrada, que realmente nos está llamando la atención por cómo está empezando a aparecer en diferentes operativos”.

La autoridad advirtió que este tipo de droga puede alcanzar altos precios en el mercado regional. “Puede llegar a tener un costo similar en Brasil a la cocaína”, sostuvo, al señalar que se trata de una modalidad que “escapa a lo que estábamos acostumbrados”.

Aunque no hubo aprehendidos en el lugar, Justiniano enfatizó el impacto económico del operativo.​​​​​​​En otro caso, más de 300 kilos de marihuana fueron incautados en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

“Lo que se hace normalmente tanto a la salida como a la entrada de mercadería es la revisión con los canes, que son ellos los que nos alertan de sustancias controladas”, explicó la autoridad.

Reconoció además que este tipo de droga no estaba contemplado dentro de los patrones habituales de control. “No estaba en el radar como marihuana y peor que llegue justamente de un país como Estados Unidos”, afirmó.

El viceministro también informó que Bolivia asumió la presidencia pro témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y sostuvo reuniones bilaterales en Santiago.

