Padre declara y queda en libertad en caso de los cinco niños hallados sin vida en Sacaba

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el padre de los cinco niños hallados sin vida en Inca Rancho, Sacaba, ya prestó su declaración informativa ante el Ministerio Público y, por el momento, no se encuentra aprehendido, mientras continúan las investigaciones.

El hecho se registró en la comunidad de Inca Rancho, por inmediaciones de la avenida Chapare, alrededor de las 20:15 del martes. Personal de la Felcc tomó conocimiento del caso y se constituyó de inmediato en el domicilio, donde verificó la existencia de seis cadáveres: cinco menores y una mujer adulta, quien sería la madre.

Relato del padre

Según la autoridad policial, el padre, identificado como David Mollo Berrios, declaró que al llegar a su vivienda después de su jornada laboral encontró a su esposa colgada con una cuerda, en posición semisentada a la altura del catre de la cama. Indicó que intentó auxiliarla, pero ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente halló a sus cinco hijos, de 9, 7, 5, 2 años y una bebé de tres meses, recostados en dos camas, en posición decúbito dorsal y sin signos vitales. Ante la dramática escena, pidió ayuda a los vecinos y dio parte a la Policía.

La División Homicidios de la Felcc Sacaba realizó el levantamiento legal de los cuerpos y el registro del inmueble. No se encontró carta póstuma ni envases de sustancias químicas en el lugar.

Resultados de la autopsia

De acuerdo con el informe forense preliminar, la madre falleció por anoxia cerebral, es decir, falta de oxígeno en el cerebro y tejidos, compatible con asfixia mecánica por ahorcamiento.

En el caso de los menores, la causa de muerte fue insuficiencia respiratoria y edema agudo de pulmón por intoxicación tras la ingesta de una sustancia aún no identificada.

En la vivienda se colectó una muestra de jugo hallada en el lugar, además de muestras de contenido gástrico, que fueron enviadas a laboratorio para determinar qué sustancia habría sido ingerida.

En el lugar no se encontró carta póstuma ni envases de sustancias químicas. Sin embargo, los investigadores colectaron muestras de un jugo hallado en la vivienda, además de contenido gástrico de las víctimas, que fueron remitidas a laboratorio para determinar qué sustancia habría sido ingerida.

Situación del padre

El padre fue puesto en conocimiento del hecho ante un fiscal y brindó su declaración informativa. Según la Felcc, colaboró con la investigación y relató lo ocurrido.

Debido al estado de shock y consternación en el que se encontraba, recibió apoyo psicológico y posteriormente fue derivado con sus familiares. La Policía aclaró que, hasta el momento, no pesa ninguna imputación formal en su contra, aunque el caso sigue en investigación bajo dirección del Ministerio Público.

El caso fue tipificado como infanticidio seguido de suicidio. La investigación continúa bajo dirección del Ministerio Público, a la espera de los resultados laboratoriales que confirmen la sustancia que causó la muerte de los menores.

La tragedia ha generado profunda conmoción en Sacaba, donde vecinos y familiares aún buscan respuestas frente a uno de los hechos más impactantes registrados en la zona.



Mira la programación en Red Uno Play