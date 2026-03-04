Cae en Bolivia ciudadano extranjero buscado por homicidio en Brasil: así fue entregado al país vecino

Un operativo desarrollado por la Policía Boliviana en la zona fronteriza permitió la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad extranjera que contaba con un requerimiento vigente en la República Federativa del Brasil por el presunto delito de homicidio.

Capturan en frontera a brasileño buscado por homicidio. FOTO: Policia Boliviana.

Según informó la institución del orden a través de sus redes sociales, la intervención fue ejecutada por el Comando Policial Fronterizo de San Ignacio de Velasco, en el marco de patrullajes preventivos y controles estratégicos desplegados en la región.

Durante la verificación de identidad y el cruce de información con autoridades del vecino país, se confirmó que el hombre tenía una orden de búsqueda internacional activa. Tras corroborar los datos, se procedió a su inmediata aprehensión conforme a los protocolos legales vigentes.

En cumplimiento de los mecanismos de cooperación binacional y respetando el debido proceso, el ciudadano fue trasladado hasta el sector de Palmarito – Pelotón Especial de Frontera, donde se concretó la entrega formal a las autoridades competentes de Brasil.

