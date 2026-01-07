Rally Dakar 2026: el sudafricano Lategan ganó la cuarta etapa en coches

El sudafricano Henk Lategan brilló con autoridad en la cuarta etapa del Rally Dakar 2026 en la categoría Ultimate de coches, confirmando su gran momento al situarse como líder de la general, mientras que los españoles Carlos Sainz y Nani Roma sufrieron al abrir pista.



El piloto de Toyota Gazoo Racing W2RC completó los 372 kilómetros cronometrados en Al Ula con un tiempo de 4h47:08, imponiendo un ritmo constante que le permitió dominar de principio a fin y distanciar a sus principales rivales.



Nasser Al-Attiyah, piloto oficial de Dacia y líder previo de la general, solo pudo acercarse parcialmente, pero un pinchazo le relegó a la segunda posición de la etapa con un retraso de 7:03 y Marek Goczal, piloto polaco y mejor privado, completó el podio a 14:15”, mientras que Sébastien Loeb terminó cuarto y Toby Price fue séptimo, destacando la competitividad del tramo.



El triunfo de Lategan supone además un golpe de autoridad de Toyota en la categoría reina, marcando la pauta en un tramo especialmente exigente por su formato de maratón.



La jornada exigió máxima concentración y resistencia, ya que los pilotos debían completar la especial sin asistencia externa, un factor que incrementa la presión sobre la gestión mecánica y la estrategia de carrera.



Lategan, subcampeón del Dakar 2025, aprovechó su experiencia y el rendimiento de su Toyota para imponerse en un sector en el que la navegación y la velocidad se combinan con la gestión del terreno desértico de Al Ula.



Carlos Sainz y Nani Roma, representantes de Ford, lograron superar la jornada sin incidencias mecánicas graves, cumpliendo con el objetivo de mantener los coches operativos en la primera parte de la maratón.



Sin embargo, el hecho de abrir pista penalizó su tiempo en la clasificación, especialmente a Sainz, que cedió 15:53” respecto a Lategan y ahora ocupa la cuarta posición de la general.



Nani Roma finalizó séptimo en la etapa y se sitúa a 18:36” del nuevo líder, mientras que Mattias Ekström defendió mejor su posición y conserva la tercera plaza de la general a 13’00”.



El desarrollo del Dakar 2026 seguirá poniendo a prueba la resistencia de los competidores, ya que la etapa 5 repetirá el formato de especial separada entre motos y coches, con 372 kilómetros cronometrados.



Los pilotos que hoy partieron más atrás tendrán una oportunidad para recortar tiempo, pero la solidez de Lategan y la efectividad de Toyota marcan un desafío difícil de superar. La combinación de liderazgo, ritmo constante y gestión inteligente de la carrera confirma que Lategan es, por derecho propio, el gran dominador de los coches en esta edición del Dakar. EFE



Mira la programación en Red Uno Play