Policial

Revelan terribles detalles de la muerte de la niña desaparecida en La Guardia

El macabro descubrimiento pone fin a cuatro días de angustia, fue encontrada en una zona cercana a su casa. 

Ximena Rodriguez

09/01/2026 20:12

La esperanza de encontrar a la niña con vida se desvaneció abruptamente tras un intenso operativo de rastrillaje en la zona. La Policía Boliviana confirmó que a las 18:20 de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor de 8 años en un terreno baldío.

El cadáver que además se encontró quemado, fue localizado a escasos 500 metros de su domicilio, en una zona de matorrales. La Policía indicó “se está haciendo el levantamiento oficial del cuerpo con la presencia del fiscal, el médico forense y personal técnico científico. Igualmente continuamos con el proceso de investigación”.

 

