“Es político”: exministro Montaño llegó a La Paz para declarar por caso El Sillar

El exministro de Obras Públicas fue trasladado a La Paz tras su aprehensión en Santa Cruz por presunta corrupción en la construcción de la carretera El Sillar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/01/2026 23:46

Foto: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Pasadas las 23:00 horas de este viernes, el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llegó a la ciudad de La Paz luego de ser aprehendido en Santa Cruz por presuntos hechos de corrupción relacionados con la construcción de la carretera El Sillar.

Al momento de su ingreso a las celdas policiales, Montaño se refirió a su situación con una breve declaración: “Es político”, afirmó.

Se prevé que en las próximas horas brinde su declaración informativa ante las autoridades y, posteriormente, se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares para determinar su situación jurídica.

El abogado de Montaño también llegó hasta la FELCC para asumir su defensa y acompañar al exministro durante los procedimientos legales. Aunque dijo desconocer actualmente la situación de la exautoridad.

De igual manera, durante su traslado, varios seguidores del exministro se acercaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para manifestarle su respaldo.

 

