Cuidado: estos son los 6 delitos electorales que podrían llevarte a la cárcel

Autoridades advierten sobre seis acciones que pueden derivar en procesos penales durante las elecciones subnacionales en Bolivia.
17/03/2026 15:50
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Se acerca el día de votar… pero también el riesgo de cometer errores que pueden salir muy caros.
A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, lanzó una advertencia clara: existen al menos seis delitos electorales por los que cualquier ciudadano puede ser procesado.
Los 6 delitos que debes evitar
Estas son las acciones que pueden meterte en problemas legales durante la jornada electoral:
1. Usar documentos falsos
Presentar documentación adulterada o falsa constituye un delito penal que puede derivar en sanciones severas.
2. Dañar ánforas electorales
Romper o alterar urnas de votación está penado con 1 a 3 años de cárcel.
3. Instalar mesas ilegales
Crear espacios de votación no autorizados también implica penas de 1 a 3 años de prisión.
4. Firmar actas falsas
Manipular o alterar datos en actas electorales, especialmente por jurados, es un delito grave sancionado por ley.
5. Provocar desorden o impedir el voto
Interrumpir el proceso electoral puede costarte entre 2 y 5 años de cárcel.
6. Hacer propaganda ilegal
Difundir o promover voto fuera del tiempo permitido también está penado con 1 a 3 años de prisión.
Más que votar, hacerlo bien
Desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana insisten en que la clave está en informarse y actuar con responsabilidad.
El llamado es claro: participar, respetar las normas y denunciar cualquier irregularidad.
Tu voto importa… pero también tus acciones
Este domingo no solo se define el futuro político del país, también se pone a prueba el compromiso ciudadano.
Porque votar es un derecho… pero hacerlo bien, es una responsabilidad.
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