Cuidado: estos son los 6 delitos electorales que podrían llevarte a la cárcel

Se acerca el día de votar… pero también el riesgo de cometer errores que pueden salir muy caros.

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, lanzó una advertencia clara: existen al menos seis delitos electorales por los que cualquier ciudadano puede ser procesado.

Los 6 delitos que debes evitar

Estas son las acciones que pueden meterte en problemas legales durante la jornada electoral:

1. Usar documentos falsos

Presentar documentación adulterada o falsa constituye un delito penal que puede derivar en sanciones severas.

2. Dañar ánforas electorales

Romper o alterar urnas de votación está penado con 1 a 3 años de cárcel.

3. Instalar mesas ilegales

Crear espacios de votación no autorizados también implica penas de 1 a 3 años de prisión.

4. Firmar actas falsas

Manipular o alterar datos en actas electorales, especialmente por jurados, es un delito grave sancionado por ley.

5. Provocar desorden o impedir el voto

Interrumpir el proceso electoral puede costarte entre 2 y 5 años de cárcel.

6. Hacer propaganda ilegal

Difundir o promover voto fuera del tiempo permitido también está penado con 1 a 3 años de prisión.

Más que votar, hacerlo bien

Desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana insisten en que la clave está en informarse y actuar con responsabilidad.

El llamado es claro: participar, respetar las normas y denunciar cualquier irregularidad.

Tu voto importa… pero también tus acciones

Este domingo no solo se define el futuro político del país, también se pone a prueba el compromiso ciudadano.

Porque votar es un derecho… pero hacerlo bien, es una responsabilidad.

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