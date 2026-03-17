Cuenta regresiva electoral: así se prepara Cochabamba para elegir 389 autoridades

Cuenta regresiva en Cochabamba. Más de 1,4 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a 389 autoridades departamentales y municipales en los comicios subnacionales de este 22 de marzo.

De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un total de 1.407.069 personas están habilitadas para votar en todo el departamento.

Una jornada de gran despliegue

Para garantizar el proceso electoral, se movilizará una amplia logística:

37.104 jurados electorales

6.194 mesas de sufragio

835 recintos electorales

Todo el aparato está preparado para una jornada que definirá el rumbo político de la región en los próximos cinco años.

En juego: la Gobernación

Uno de los cargos clave será el de Gobernador o Gobernadora, elegido en circunscripción departamental única.

El sistema contempla mayoría absoluta o mayoría atenuada. Si ninguna candidatura alcanza el porcentaje necesario, se activará una segunda vuelta entre las dos más votadas.

La autoridad electa tendrá la misión de liderar la administración departamental e impulsar el desarrollo económico, social y cultural.

La Asamblea Departamental

También se renovará el Legislativo Departamental con la elección de 34 asambleístas:

16 por territorio (uno por provincia)

16 por población (sistema proporcional)

2 representantes indígena originario campesinos

La Asamblea Departamental será clave para legislar, fiscalizar y aprobar el presupuesto departamental.

El poder municipal

En el nivel local, se elegirán 47 alcaldesas o alcaldes, uno por cada municipio, mediante mayoría simple.

Las autoridades municipales tendrán la responsabilidad de gestionar recursos, garantizar servicios básicos y promover el desarrollo en sus regiones durante cinco años.

Además, se elegirán 307 concejalas y concejales, quienes serán designados bajo el sistema de representación proporcional y en listas separadas de las candidaturas a alcalde.

Una decisión que marca el futuro

La elección no es solo un trámite: define el rumbo de Cochabamba en temas clave como economía, servicios, infraestructura y desarrollo social.

Con más de un millón de votantes habilitados, el resultado reflejará el pulso de una ciudadanía que este domingo tendrá la última palabra.

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