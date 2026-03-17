¿Quién es Carín León, el artista que interpretará la canción oficial del Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 no solo promete emociones en el campo, sino también en la música. Carín León, cantante mexicano nacido Óscar Armando Díaz de León Huez en Hermosillo, Sonora, y Jelly Roll, artista estadounidense, lideran la primera canción oficial del torneo titulada “Lighter”.

Carín León es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana contemporánea, reconocido por fusionar sonidos tradicionales del norte de México con influencias modernas, mientras que Jelly Roll aporta un estilo urbano que complementa la energía de León. Juntos, buscan transmitir la pasión, la esperanza y la unidad que caracterizan a la Copa Mundial.

La FIFA indicó que este sencillo es solo el comienzo de un proyecto musical global, que incluirá colaboraciones con artistas consagrados y nuevas voces de diferentes géneros y culturas, formando el álbum oficial del Mundial 2026. La canción estará disponible a partir del 20 de marzo, y marca un paso histórico para Carín León, consolidando su presencia internacional.

Mira la programación en Red Uno Play