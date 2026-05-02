Santa Cruz en alerta máxima: Acuartelamiento policial y blindaje de comandos tras asesinato de magistrado

El clima de inseguridad y tensión en la capital cruceña derivó en una medida drástica por parte de la institución Verde Olivo. Tras el violento asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, el Alto Mando Policial ha dispuesto el acuartelamiento total del personal en el departamento de Santa Cruz, activando protocolos de seguridad de máxima prioridad.

La noche de este viernes, el edificio del Comando Departamental de la Policía estaba blindado por efectivos de élite. La medida no solo busca organizar los operativos de búsqueda, sino también resguardar la propia institución, donde los jefes policiales se encuentran coordinando las investigaciones de inteligencia para dar con los sicarios.

Seguridad extrema en las calles y cuarteles

En un recorrido por las inmediaciones del comando, se pudo observar que los oficiales asignados a la custodia portan de manera obligatoria sus chalecos antibalas y armamento reglamentario. La instrucción es clara: vigilancia permanente ante cualquier acontecimiento o represalia que pudiera suscitarse en este contexto de crisis.

Esta imagen de máxima alerta no es exclusiva del centro de la ciudad. La orden de resguardo y acuartelamiento se ha replicado en las diferentes Estaciones Policiales Integrales (EPIs) y unidades operativas de toda la región oriental, creando un cinturón de seguridad en torno a la fuerza pública.

Operativos de inteligencia en curso

Mientras una parte de la tropa resguarda las instituciones, grupos especializados y de inteligencia se encuentran desplegados en distintos puntos estratégicos del departamento. El objetivo es esclarecer el asesinato de Claure, ocurrido bajo la modalidad de sicariato la noche del jueves.

"Se ha dispuesto que el personal esté acuartelado ante la situación que acontece. La institución está movilizada para coadyuvar en el esclarecimiento inmediato de este caso", indicaron fuentes vinculadas al comando.

El crimen del magistrado generó una movilización sin precedentes en Santa Cruz. La combinación de operativos de rastrillaje y el blindaje de las sedes policiales refleja la gravedad del hecho, el cual ha puesto en jaque la tranquilidad de la región y ha obligado a la Policía Boliviana a operar bajo una lógica de emergencia que se mantendrá por tiempo indefinido hasta capturar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Mira la programación en Red Uno Play