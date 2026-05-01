Sucre: Máxima alerta y blindaje policial para magistrados tras el asesinato de Víctor Hugo Claure

La capital del país se encuentra bajo un clima de alta tensión y vigilancia extrema. Tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, el Gobierno y la Policía Boliviana han dispuesto un fuerte resguardo policial para proteger a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional que retornaron o se desplazaron hacia Sucre en las últimas horas.

La medida responde de manera directa al atentado ocurrido en Santa Cruz, donde Claure perdió la vida tras recibir cuatro impactos de bala mientras se encontraba en su vehículo. El temor a posibles réplicas o nuevos ataques contra altas autoridades judiciales ha obligado a cambiar los protocolos de seguridad de forma inmediata.

Un retorno bajo custodia

El despliegue policial fue evidente en los puntos de llegada de la capital. Efectivos de unidades de élite escoltaron a los magistrados desde su arribo, garantizando su integridad durante los traslados terrestres y su permanencia en instalaciones judiciales.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, confirmó que este refuerzo de seguridad no solo se limita a la capital cruceña, sino que se extiende a los desplazamientos hacia aeropuertos y destinos finales de las autoridades, quienes se espera permanezcan en resguardo desde este fin de semana.

Avances en la investigación: La hipótesis de la tierra

Mientras el blindaje policial se mantiene en Sucre, en Santa Cruz las investigaciones avanzan bajo una hipótesis central: un conflicto de tierras.

“Presumimos que sería un problema de tierras porque habría admitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras, específicamente en el sector del oriente boliviano”, afirmó el coronel Gómez.

La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló la gravedad del ataque. Según el fiscal departamental, Alberto Zeballos, los proyectiles destrozaron ambos pulmones y alcanzaron el corazón de la víctima, provocando un shock hipovolémico y una muerte instantánea.

Actualmente, una comisión mixta de fiscales y peritos analiza cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los dos sicarios que participaron en el crimen. En la capital constitucional, las sedes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental permanecen bajo vigilancia redoblada, mientras el sistema judicial boliviano se declara en luto y alerta máxima ante lo que consideran un ataque directo a la institucionalidad del país.

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