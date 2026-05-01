De la entrega de credenciales al quirófano: El alcalde de San Julián celebra el 1 de mayo operando a una paciente

En un inicio de gestión atípico que combina la política con la medicina, el Dr. Carlos Vaca, flamante alcalde de San Julián, sorprendió a la ciudadanía al pasar el feriado del 1 de mayo dentro de un quirófano. La autoridad aprovechó la jornada festiva para realizar su primera cirugía tras haber sido acreditado oficialmente en el cargo.

Una credencial y un bisturí

A través de sus redes sociales, Vaca compartió la alegría de haber recibido el documento que lo faculta como el ejecutivo municipal. "Hola, miren lo que les voy a mostrar: mi credencial. Oficialmente ya soy el alcalde", expresó con entusiasmo en un video grabado poco antes de iniciar la intervención.

Sin embargo, el festejo no fue con actos protocolares, sino trabajando. El alcalde destacó que su vocación de servicio sigue intacta y que atender a la salud de la población será una marca de su administración.

La primera paciente

La protagonista de esta jornada histórica para el municipio fue la señora Angélica, quien pasó a la posteridad local como la primera paciente operada formalmente por el alcalde electo.

"Mi amiga Angélica Vale Oro es la primera paciente que opera el alcalde de San Julián... Reímos un montón, nos pidió la música de Zezé di Camargo y la dormimos", relató Vaca en su publicación, destacando el ambiente ameno y humano previo a la cirugía en la clínica Peñaranda.

Compromiso con la salud

Bajo los hashtags #ElHijoDelPueblo y #UnidosPorElCambio, el doctor Vaca envió un saludo a todos los trabajadores en su día, reafirmando que, de aquí en adelante, continuará alternando sus funciones ejecutivas con la atención médica para los habitantes de San Julián que lo requieran.

"Felicidades a todos los trabajadores. Feliz primero de mayo a todos", concluyó la autoridad, dejando claro que su gestión arranca con un fuerte mensaje de operatividad y cercanía con la comunidad.

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