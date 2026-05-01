“No podemos despertar cada semana con un crimen así”: Velasco se pronuncia sobre el asesinato de Claure

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su profunda consternación ante el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, calificando la situación actual como "muy preocupante".

"Si una autoridad así atraviesa esto, imagínese lo que le queda a la sociedad civil", sentenció Velasco, subrayando la gravedad de que el crimen organizado apunte contra altos operadores de justicia.

Crítica a la recurrencia de la violencia

La autoridad cruceña lamentó que los hechos de sangre se estén convirtiendo en una constante semanal que afecta la tranquilidad de la población boliviana.

“No podemos levantarnos una vez por semana con un hecho de esta índole”, afirmó el gobernador electo, haciendo énfasis en que se atraviesa un momento crítico de inseguridad en la región.

Velasco manifestó su esperanza en que los órganos llamados por ley logren dar con los responsables materiales e intelectuales de este violento sicariato. Según su visión, este tipo de crímenes "están afectando a las familias bolivianas".

Confianza en el trabajo de investigación

Finalmente, Juan Pablo Velasco señaló que espera un trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, el Ministerio Público y la Policía para investigar el caso a fondo. "Seguramente ya están trabajando en eso para investigar el hecho", concluyó.

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