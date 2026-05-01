Viceministro advierte amedrentamientos a instituciones por parte de organizaciones criminales, tras asesinato a decano

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, expresó la postura del Gobierno nacional ante la recurrencia de crímenes con características de sicariato en el país. "Estamos preocupados porque el estilo de estos asesinatos se está repitiendo; el anterior fin de semana hubo tres asesinatos impresionantes y el del juez también sigue ese patrón", declaró la autoridad.

Para el Ejecutivo, la naturaleza de estos ataques sugiere un intento de estructuras criminales por amedrentar a las instituciones del Estado mediante la violencia extrema. Paredes subrayó que se asume una hipótesis de imposición de poder criminal, advirtiendo que "pueden ser acciones producto del narcotráfico".

Déficit de fuerza efectiva en el país

La autoridad también puso sobre la mesa una realidad crítica respecto a la capacidad operativa de la Policía Boliviana frente a la demanda poblacional. Según el viceministro, Bolivia registra actualmente un 30% menos de efectivos policiales en relación con el número de habitantes, lo que dificulta las labores de prevención y control.

A pesar de las limitaciones de personal, el Gobierno ha dispuesto que se redoblen los esfuerzos para proteger a quienes encabezan los procesos judiciales en el territorio nacional. El viceministro afirmó que se hace un esfuerzo extraordinario para aumentar la seguridad de magistrados y fiscales, a quienes calificó como figuras vitales para la democracia.

Continuidad de las investigaciones

La administración central sigue de cerca las pericias realizadas en Santa Cruz tras la muerte del magistrado Víctor Hugo Claure en el cuarto anillo. Las autoridades esperan que los actos investigativos permitan identificar no solo a los ejecutores, sino también los nexos con las organizaciones que el viceministro denunció públicamente.

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