Fiscalía activa medidas de protección tras amenazas a autoridades

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que se ha tomado conocimiento de amenazas dirigidas a miembros del Ministerio Público, situación que ha activado los protocolos de seguridad correspondientes para proteger a fiscales, magistrados, policías y testigos involucrados en distintos procesos de investigación.

Mariaca explicó que, a través de la Dirección de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, ya se puso en marcha el mecanismo institucional para otorgar medidas de resguardo mediante resolución formal.

“Se ha activado todo el mecanismo para que mediante resolución se pueda dar las medidas de protección a estas personas (magistrados) y a los miembros del Ministerio Público, así como también a miembros de la Policía Boliviana, Órgano Judicial y testigos que requieran de que se active la unidad”, señaló la autoridad.

El Fiscal General remarcó que, pese a estas amenazas, el Ministerio Público mantiene su obligación constitucional de continuar con las investigaciones en todos los casos, especialmente aquellos relacionados con hechos de muerte, narcotráfico y otros delitos de alta complejidad.

“Es importante mencionar que pese a ello tenemos la obligación constitucional de seguir dirigiendo la investigación en este y todos los procesos en los cuales se hubiera conocido hechos de muerte, narcotráfico y otros”, agregó Mariaca.

Las declaraciones fueron brindadas tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un hecho que ha generado conmoción y encendió las alertas en el sistema de justicia del país.

Mira la programación en Red Uno Play