Fallece Jorge Cervantes, el multifacético gestor que unió el arte y la comunicación en La Paz

La Secretaría Municipal de Culturas de La Paz ha manifestado su pesar ante el sensible fallecimiento de Jorge Fernando Cervantes Crevoisier, quien fuera un pilar del sector cultural boliviano.

La institución destacó que Jorge fue un "amigo y aliado incondicional de artistas y creadores", dejando una huella imborrable en cada proyecto que impulsó.

A lo largo de su carrera, Cervantes entregó su talento tanto a las tablas de los teatros paceños como a diversos medios de comunicación audiovisual. En su faceta más reciente, se dedicó a celebrar la identidad local mediante reseñas que pusieron en valor la riqueza de la gastronomía de nuestra ciudad.

Un legado que trasciende el tiempo

"Su legado de servicio a la cultura permanecerá por siempre", indica un comunicado de la entidad municipal al expresar sus más sentidas condolencias a los familiares del comunicador. La comunidad artística se une hoy en oración por su descanso eterno, honrando la memoria de un hombre que vivió por y para el arte.

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