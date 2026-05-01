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¡Brillante! Los goles de Robson con los que Bolívar venció a Fluminense

El mediocampista celeste fue la figura de la noche y le dio a la Academia paceña su primer triunfo en la Copa Libertadores.

Martin Suarez Vargas

01/05/2026 11:34

Robson Matheus tras anotar uno de sus goles contra Fluminense. Foto: APG.
La Paz, Bolivia.

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El Robson Matheus fue la gran figura en la victoria de Club Bolívar por 2-0 frente a Fluminense FC, la noche del jueves, por la Copa Libertadores. El mediocampista anotó los dos goles del encuentro y encaminó el primer triunfo celeste en el torneo.

Bolívar superó al conjunto brasileño en el estadio Estadio Hernando Siles, en duelo correspondiente a la tercera jornada. El responsable de la alegría para la hinchada paceña fue Matheus, quien apareció en dos momentos clave para definir el partido.

El primer tanto llegó a los 6 minutos, cuando José Sagredo envió un centro a media altura que Matheus conectó de zurda, enviando el balón al fondo del arco y dejando sin reacción al arquero Fábio.

El segundo gol se produjo en el complemento, a los 61 minutos. Patricio Rodríguez levantó un centro preciso que encontró la cabeza de Matheus, quien se elevó para marcar el 2-0 definitivo y sellar la victoria para la Academia en la Copa Libertadores.

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