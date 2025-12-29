“No se rindan”: el emotivo mensaje de Robson Matheus a quienes sueñan con llegar a primera

El mediocampista de la selección boliviana y Bolívar compartió un mensaje de motivación en sus redes sociales, destacando la perseverancia, la disciplina y la fe como pilares para cumplir el sueño de debutar en el fútbol profesional.
A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mediocampista boliviano Robson Matheus alentó a los jóvenes futbolistas que aspiran a llegar a la Primera División y a quienes atraviesan momentos difíciles en su carrera deportiva.
El jugador de Bolívar y de la selección boliviana resaltó la importancia de no rendirse ante la adversidad y de buscar apoyo integral para seguir creciendo.
“No se rindan, busquen ayuda mental, física y técnica, disciplina y a Dios”, escribió Matheus, al compartir parte de su experiencia personal.
En su mensaje, el mediocampista contó que el respaldo de su familia y de sus representantes fue clave para superar etapas complejas, así como el acompañamiento de un coach mental. Según señaló, la fe y la perseverancia le permitieron salir adelante y fortalecerse como futbolista y como persona.
Matheus también se refirió a las críticas recibidas a lo largo de su carrera y aseguró que estas fueron un impulso para mejorar su rendimiento.
“Que las críticas sean un plus para seguir creciendo. Siempre habrá buenos o malos comentarios, pero eso no te define como jugador ni como persona”, expresó, agradeciendo incluso a quienes lo cuestionaron.
Asimismo, el futbolista agradeció el apoyo del hincha bolivarista, del director técnico Flavio Robatto, su cuerpo técnico y sus compañeros de equipo, y pidió disculpas por no haber cerrado la temporada como esperaban. No obstante, manifestó su confianza en que el próximo año estará marcado por títulos y alegrías.
Actualmente, Robson Matheus se encuentra en proceso de recuperación de una lesión y es considerado una de las piezas importantes del mediocampo de la selección boliviana de fútbol, de cara al repechaje mundialista rumbo a Monterrey 2026.
