¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions y a qué hora?

Real Madrid, Arsenal, Chelsea y otros equipos definen su pase a cuartos en una jornada clave de Champions League
17/03/2026 11:17
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La Champions League entra en una jornada decisiva este martes 17 de marzo con los partidos de vuelta de octavos de final, donde varios equipos buscan asegurar su clasificación a cuartos.
El foco estará en el duelo entre Manchester City y Real Madrid, tras el 3-0 conseguido por el equipo español en la ida, que llega con ventaja a Inglaterra.
Partidos de hoy
Los encuentros serán transmitidos por señales deportivas internacionales.
Series abiertas y con ventaja
El Real Madrid buscará sostener su ventaja, mientras que el Manchester City intentará revertir la serie en casa.
En otros cruces, el empate entre Arsenal y Leverkusen (1-1) deja todo abierto, mientras que el PSG llega con ventaja ante Chelsea tras un 5-2 en la ida.
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