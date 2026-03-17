¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions y a qué hora?

La Champions League entra en una jornada decisiva este martes 17 de marzo con los partidos de vuelta de octavos de final, donde varios equipos buscan asegurar su clasificación a cuartos.

El foco estará en el duelo entre Manchester City y Real Madrid, tras el 3-0 conseguido por el equipo español en la ida, que llega con ventaja a Inglaterra.

Partidos de hoy

Los encuentros serán transmitidos por señales deportivas internacionales.

Series abiertas y con ventaja

El Real Madrid buscará sostener su ventaja, mientras que el Manchester City intentará revertir la serie en casa.

En otros cruces, el empate entre Arsenal y Leverkusen (1-1) deja todo abierto, mientras que el PSG llega con ventaja ante Chelsea tras un 5-2 en la ida.

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