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¿Cuánto cuesta ver a la Verde en México contra Surinam?

La Verde en México: últimos boletos disponibles para el duelo contra Surinam.

Martin Suarez Vargas

17/03/2026 10:54

Juan Godoy celebrando el gol de Bolivia contra Trinidad y Tobago el domingo en el Tahuichi. Foto: Internet.
Bolivia.

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Los aficionados que deseen ver a la selección boliviana enfrentar a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026 pueden adquirir entradas con valores que van desde 11 hasta 16 dólares. Esto equivale aproximadamente a 194 a 283 pesos mexicanos, o 75 a 110 bolivianos.

El partido se jugará el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA “Gigante de Acero” de Monterrey, México, desde las 18:00, bajo el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

Hasta el momento, la administración del estadio informó que se han vendido 15.000 entradas, aunque el recinto tiene una capacidad de 53.500 espectadores. No se pondrán a la venta todas las localidades, ya que solo se habilitarán algunos sectores del estadio.

La selección boliviana ya se encuentra en México para su preparación. La Verde llegó el lunes al mediodía y prevé disputar partidos amistosos con equipos locales antes del compromiso oficial contra Surinam.

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