Rodri sigue sin entrenar y el City pierde a su eje en el tramo decisivo de la Premier

El español Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, aún no ha vuelto a los entrenamientos con el grupo después de la lesión en la ingle que sufrió el 19 de abril, pese a que, según su entrenador, Pep Guardiola, se encuentra "mejor".



El centrocampista español se hizo daño en la ingle en los últimos minutos de la victoria contra el Arsenal y desde entonces se ha perdido los triunfos contra el Burnley en Premier League y contra el Southampton en la FA Cup.



Por lo tanto, no se espera que esté disponible este lunes en la primera de las cinco finales que le quedan al City para arrebatar la Premier League al Arsenal. Los 'Sky Blues', que marchan segundos en la tabla con un partido menos, se enfrentarán al Everton fuera de casa.



"Está mejor, pero aún no se entrena", confirmó el de Santpedor este viernes en la rueda de prensa previa al partido con los 'Toffees'.



El City también tiene la baja de Rúben Dias, que se ha perdido los últimos seis encuentros por un problema muscular. EFE

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