El periodismo deportivo en Bolivia está de luto. Este lunes se confirmó el fallecimiento del prestigioso periodista Óscar Dorado Vega en la ciudad de La Paz, luego de batallar contra una grave enfermedad que lo mantuvo internado en un centro médico.

La noticia fue confirmada por sus familiares y por el Círculo de Periodistas Deportivos de La Paz (CPDLP), institución de la cual Dorado no solo fue miembro, sino también uno de sus fundadores históricos en mayo de 1985, integrando su primer directorio.

Un referente de los medios nacionales

Óscar Dorado Vega —hijo del también distinguido periodista Óscar Dorado— es recordado como una de las figuras más influyentes de la prensa deportiva nacional entre las décadas de 1980 y 2000.

Su trayectoria dejó una huella imborrable en los medios impresos y audiovisuales más importantes del país:

Prensa Escrita: Formó parte del legendario suplemento "Hoy Deportivo" (del matutino Hoy ), donde trabajó junto a grandes de la época como Miguel Velarde, Lorenzo Carri (+), Ramiro Siles y Gustavo Cortez. También se desempeñó como director de "Presencia Deportiva" entre 1997 y 1998, y mantuvo una estrecha colaboración de más de una década con el suplemento "Marcas" del diario La Razón .

Televisión y Radio: Junto a la leyenda Tito de la Viña, creó el recordado programa "Más Deporte" , el cual dirigió con éxito en el canal estatal y redes privadas junto a figuras como Wilson Jurado, Coco Ballivián y Marco Tarifa.

Proyección Internacional: Su calidad profesional lo llevó a ser el corresponsal oficial en Bolivia de la cadena internacional Fox Sports.

Grandes hitos informativos

A lo largo de su carrera, Dorado destacó por coberturas extraordinarias. Entre sus mayores logros televisivos se encuentra la historia documentada de Ramiro Castillo y la histórica primicia de traer a Marco Antonio "El Diablo" Etcheverry en un vuelo especial desde Santiago a La Paz para entrevistarlo en exclusiva durante la recuperación de su lesión, revelando al país si llegaría al Mundial de EE.UU. 1994.

Necrológico del Círculo de Periodistas Deportivos.

El pesar de un gremio que destaca su amabilidad

Más allá de su rigurosidad periodística, el legado de Dorado se mide en el cariño de sus colegas, quienes lo califican de forma unánime como "uno de los periodistas más amables" del medio. Las reacciones y muestras de dolor en las redes sociales no se hicieron esperar y suman al conocerse la noticia.

Hasta sus últimos meses, Dorado se mantuvo activo y conectado con las nuevas plataformas, aportando con sus columnas y su experiencia en las transmisiones de streaming durante el Mundial de Qatar 2022. Su partida deja un vacío profundo, pero también un ejemplo invaluable de profesionalismo y calidez humana para las nuevas generaciones del periodismo boliviano.

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