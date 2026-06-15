Futboleros tomen nota: estos son los partidos del Mundial que transmite hoy Red Uno

La jornada mundialista de este lunes llega con doble cartelera imperdible por la señal de Red Uno de Bolivia, que transmitirá dos partidos claves de la fase de grupos con cobertura especial para todo el país.

El primer encuentro será el duelo entre España y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H, que iniciará a las 12:00. La transmisión comenzará desde las 11:45 con la previa en vivo, y también podrá seguirse a través de reduno.com.bo, YouTube y TikTok. España, campeona del mundo en 2010, parte como favorita, aunque deberá enfrentar a un rival africano que destaca por su fortaleza física, intensidad y capacidad en el uno contra uno, lo que promete un partido atractivo.

Más tarde, a las 18:00, será el turno de Uruguay, que hará su debut en el torneo frente a Arabia Saudita, también por el Grupo H. La previa iniciará a las 17:45 y el encuentro será transmitido por Red Uno y sus plataformas digitales. La Celeste afronta este desafío con la misión de representar a la Conmebol, ante una selección asiática que ya ha dado sorpresas en anteriores ediciones, como su histórica victoria ante Argentina.

Uruguay llega con algunas bajas sensibles, entre ellas Giorgian de Arrascaeta, mientras que el duelo contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Con esta doble programación, Red Uno invita a los aficionados a vivir toda la emoción del Mundial en sus pantallas y plataformas digitales.

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