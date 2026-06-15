¡Impactante! La IA revela al ganador de hoy entre España Vs Cabo Verde

España iniciará este lunes 15 de junio su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde en el estadio de Atlanta. En la previa, las predicciones realizadas por inteligencia artificial colocan a la selección dirigida por Luis de la Fuente como amplia favorita para quedarse con la victoria.

La Roja llega al torneo con gran parte de la base que conquistó la Eurocopa 2024. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Nico Williams lideran una plantilla que combina juventud, talento y experiencia. Del otro lado estará Cabo Verde, que disputa su primera Copa del Mundo y que buscará sorprender con su orden táctico y fortaleza defensiva.

Según el análisis de la inteligencia artificial, los primeros minutos del encuentro podrían ser equilibrados. Sin embargo, el desgaste físico y la calidad técnica del conjunto español terminarían marcando diferencias a medida que avance el partido.

El pronóstico señala una victoria de España por 3-0, con goles de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Dani Olmo. Además, estima que La Roja tendrá entre el 65 y el 70 por ciento de la posesión del balón, controlando las acciones y generando la mayor cantidad de oportunidades de peligro.

En cuanto a las probabilidades, la IA otorga un 82 por ciento de opciones de triunfo para España, un 13 por ciento de posibilidades de empate y apenas un cinco por ciento para una victoria de Cabo Verde, confirmando el favoritismo europeo en este estreno mundialista.

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