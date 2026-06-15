¿Por qué será feriado el lunes 22 en Bolivia? Se viene un fin de semana largo

Miles de bolivianos ya comienzan a organizar viajes, reuniones familiares y actividades recreativas ante la llegada de un nuevo feriado nacional que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

El próximo lunes 22 de junio será jornada de descanso en todo el país debido a la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, una fecha que reconoce la riqueza cultural y espiritual de los pueblos indígenas de Bolivia.

¿Por qué el feriado será el lunes?

La celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño corresponde originalmente al 21 de junio, fecha que este año coincide con un domingo.

Por ese motivo, el descanso se traslada al lunes 22 de junio, permitiendo que trabajadores y estudiantes cuenten con tres días consecutivos de descanso.

La medida se aplica en cumplimiento de la normativa vigente sobre feriados nacionales.

¿Qué se celebra?

El Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola y espiritual para diversas culturas originarias del país.

La festividad está estrechamente vinculada al solsticio de invierno en el hemisferio sur, considerado un momento de renovación, esperanza y agradecimiento a la Madre Tierra.

Durante esta jornada se realizan ceremonias ancestrales, rituales de agradecimiento y actos culturales en distintos puntos del territorio nacional.

El recibimiento al primer rayo de sol

Uno de los momentos más significativos de la celebración ocurre durante la madrugada, cuando cientos de personas se reúnen en sitios ceremoniales para recibir los primeros rayos del sol.

Con las manos extendidas hacia el horizonte, los participantes agradecen por el ciclo que termina y piden prosperidad para el nuevo período que comienza.

Tiwanaku suele convertirse en el principal centro de concentración de esta celebración, aunque también se desarrollan actividades en diferentes regiones del país.

La llegada del feriado genera expectativa entre miles de familias bolivianas, especialmente porque permitirá una pausa de tres días consecutivos en medio de las actividades laborales y académicas.

Además del significado cultural y espiritual de la fecha, muchos aprovecharán la ocasión para realizar viajes cortos, visitar a familiares o participar en las actividades organizadas por municipios y comunidades.

Con el feriado del lunes 22, Bolivia sumará un nuevo fin de semana largo que combina descanso, tradición y una de las celebraciones más representativas de la identidad cultural del país.

Mira la programación en Red Uno Play