Un nuevo video difundido en las últimas horas aportó imágenes inéditas sobre la muerte de una joven de 21 años durante una actividad de bungee jumping en Brasil y podría convertirse en una pieza clave para la investigación judicial. La grabación muestra otro ángulo del momento en que la víctima fue lanzada desde un puente de aproximadamente 40 metros de altura sin estar conectada a la cuerda de seguridad obligatoria.

La joven fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien perdió la vida de manera instantánea tras el impacto. El hecho ocurrió en el Ponte do Esqueleto, una estructura ubicada en el municipio de Limeira, en el estado de San Pablo, conocida por la práctica de deportes extremos y actividades de aventura.

Según las investigaciones preliminares, los responsables de la actividad habrían omitido uno de los procedimientos de seguridad más importantes antes del salto. Aunque la joven llevaba colocado el arnés, las imágenes muestran que no estaba unida a ninguna cuerda de protección al momento de ser impulsada al vacío.

El nuevo registro audiovisual permite observar con mayor claridad la secuencia del accidente. En las imágenes se ve a tres empleados trasladando a la joven hasta la plataforma de lanzamiento y empujándola para iniciar el salto. Mientras ella cae, la cuerda que debía sostenerla permanece enrollada sobre la superficie del puente. Instantes después, varias personas presentes comienzan a gritar alarmadas al advertir el error.

Tras el incidente, la Policía Militar informó que dos de los trabajadores involucrados intentaron escapar por una zona boscosa cercana. Sin embargo, fueron localizados posteriormente con apoyo aéreo. En total, seis personas quedaron detenidas mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales en el caso.

La tragedia también tuvo un fuerte impacto entre los familiares y allegados de la víctima. Su prometido, quien presenció el accidente, debió recibir atención médica de urgencia debido al estado de shock que sufrió tras lo ocurrido.

Maria Eduarda residía en Jandira, en el área metropolitana de San Pablo, y se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales compartía contenidos relacionados con el deporte, la naturaleza y el bienestar. Horas antes del accidente había publicado una imagen desde el puente donde realizaría la actividad, sin imaginar que sería uno de sus últimos registros.

Mientras la investigación continúa, las nuevas imágenes refuerzan las sospechas sobre una presunta negligencia en los protocolos de seguridad y aumentan la presión sobre la empresa responsable de la actividad extrema que terminó en una tragedia que conmociona a Brasil.

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