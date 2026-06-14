Videos muestran el lugar donde murieron Gaspi y Oliver Tree en Brasil

Videos difundidos en redes sociales registraron los instantes posteriores al choque entre dos helicópteros ocurrido la mañana de este domingo en Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el cantante y productor estadounidense Oliver Tree.

Las imágenes muestran la magnitud de la tragedia, el despliegue de los equipos de emergencia y los daños causados por el impacto de las aeronaves. En uno de los registros audiovisuales se observa la caída de uno de los helicópteros tras la colisión ocurrida en pleno vuelo.

Según informó el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, Fabio Contreiras, el accidente se produjo a las 8:59 de la mañana, hora local. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves involucradas.

Minutos después, los equipos de emergencia localizaron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto. Una de las aeronaves se incendió por completo tras precipitarse sobre un estacionamiento privado.

Las autoridades brasileñas confirmaron que continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión aérea.

De acuerdo con información publicada por G1, en el helicóptero con matrícula PP-MAC viajaban el piloto Alexandre Souza, el creador de contenido argentino Gaspi, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves conocido como Lucas Frota, el director argentino de videoclips Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree.

En la otra aeronave, matrícula PR-DJJ, se encontraba el piloto Charles Marsillac, quien también perdió la vida en el accidente.

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