Horas antes de morir, Gaspi realizó una publicación que hoy conmueve a sus seguidores

Horas antes del trágico accidente aéreo que dejó seis fallecidos en Río de Janeiro, el productor y director argentino Lucas Vignale compartió en redes sociales la que se convirtió en la última fotografía pública del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi.

La imagen, publicada en Instagram, muestra al popular creador de contenido sentado en una reposera frente al mar, vestido de traje y aparentemente disfrutando de una jornada en la ciudad brasileña. Lo que parecía una postal de descanso terminó convirtiéndose en un emotivo recuerdo tras la tragedia ocurrida la mañana de este domingo.

La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros

Gaspi viajaba junto a Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree a bordo de uno de los helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes. En el accidente también murieron el piloto Alexandre Souza, Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac, piloto de la segunda aeronave involucrada.

Según testigos, el siniestro ocurrió alrededor de las 09:00, cuando ambos helicópteros chocaron en el aire y cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria automotriz BYD. La aeronave en la que viajaban Gaspi, Oliver Tree y los productores explotó al impactar contra el suelo, provocando un incendio que alcanzó varios vehículos y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

La muerte de Gaspi provocó una ola de conmoción entre seguidores, colegas y figuras del mundo digital. Nacido en Buenos Aires, alcanzó la popularidad con sus entrevistas callejeras y su característico saludo “Buenas”, convirtiéndose en una de las personalidades más reconocidas de las redes sociales en Argentina.

A lo largo de su carrera acumuló millones de seguidores en plataformas digitales y fue distinguido en 2022 como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards.

(Foto: Instagram / @gaspipd).

Tras un período de alejamiento de la exposición pública, regresó en 2025 con un contenido más personal y reflexivo que fue ampliamente respaldado por su audiencia.

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