El último video de Oliver Tree en Brasil: así fueron sus horas finales antes de la tragedia

Lo que comenzó como una publicación divertida sobre su visita a Brasil terminó convirtiéndose en el último registro público de Oliver Tree antes del accidente aéreo que le costó la vida en Río de Janeiro.

Un día antes de la tragedia, el cantante estadounidense compartió en sus redes sociales un video acompañado de la frase “Gringo por 24 horas en Brasil”, una publicación realizada junto al influencer brasileño Iae Break. En las imágenes se observa al artista recorriendo distintos lugares de Río de Janeiro y participando en diversas actividades durante su breve estancia en el país.

El contenido rápidamente captó la atención de sus seguidores y acumuló más de 230 mil “Me gusta”. Incluso, el propio Iae Break reaccionó con humor al clip y escribió: “Americano por 1ª vez en Brasil”.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la publicación adquirió un significado completamente distinto. Miles de usuarios comenzaron a llenar la sección de comentarios con mensajes de despedida y muestras de cariño hacia el músico.

“Descansa en paz, hermano”, “Gracias por tu música” y “Esta es la peor noticia” fueron algunas de las expresiones que inundaron el último video del intérprete, convirtiéndolo en un espacio de homenaje para sus fanáticos alrededor del mundo.

La tragedia en Río de Janeiro

Oliver Tree murió este domingo a los 32 años tras la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

El accidente dejó seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban el director y productor argentino Lucas Vignale, el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Según los primeros reportes, las aeronaves chocaron en pleno vuelo antes de precipitarse sobre un depósito de vehículos eléctricos, provocando además un incendio que afectó a varios automóviles.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Equipos especializados de la Fuerza Aérea Brasileña y de la Policía Civil trabajan en la recolección de evidencias y el análisis de la escena.

Una figura que marcó la música y las redes

Nacido como Oliver Tree Nickell en California, el artista alcanzó notoriedad internacional gracias a su mezcla de música alternativa, electrónica y pop, además de una imagen extravagante que se convirtió en su sello personal.

Canciones como Life Goes On, Miss You y When I’m Down lo llevaron a conquistar millones de reproducciones en plataformas digitales y una enorme comunidad de seguidores en redes sociales.

Al momento de su muerte, el cantante se encontraba realizando una gira internacional para promocionar su más reciente álbum y tenía programadas presentaciones en varios continentes durante los próximos meses.

Mira la programación en Red Uno Play